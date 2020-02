Cambio nel consiglio di amministrazione della Scala: entra Allianz al posto di Mapei

Allianz al posto di Mapei, ma non solo. Il primo marzo arriverà il nuovo sovrintendente del Piermarini, Dominique Meyer, che prenderà il posto di Alexander Pereira ma nel frattempo la Scala ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della fondazione. E il cambio più evidente è l'entrata dell'amministratore delegato del gruppo assicurativo tedesco, Giacomo Campora, al posto del numero uno di Mapei, Giorgio Squinzi, scomparso a maggio 2019.

Ma non è il solo cambio perché sono cambiati anche i rappresentanti della Regione e del Governo. Nazzareno Carusi (Forza Italia) ha preso il posto del critico d'arte Philippe Daverio mentre la regista e autrice Maria Teresa Carpio ha preso il posto di Margherita Zambon, come indicato dal ministro dei beni culturali. Confermate, invece, tutte le altre cariche: Claudio Descalzi per Eni, Giovanni Bazoli per Fondazione Cariplo, Aldo Poli per la Fondazione Banco di Lombardia, Alberto Meomartini in rappresentanza della camera di commercio e Francesco Micheli, invece, come membro indicato dal ministero.