La scuola di canto della Scala: un coro di voci bianche con i bimbi degli istituti della periferia

Un coro cittadino formato dai bambini che vivono nelle periferie di Milano. È "La Scala fa scuola", un progetto per rendere accessibile la cultura musicale a chi, altrimenti, potrebbe avvicinarsi con più difficoltà e che prevede dieci laboratori corali in altrettante scuole primarie della città nell'arco dell'anno scolastico 2019-2020.

Il progetto è promosso da Accademia Teatro alla Scala e Fondazione Tim con il patrocinio del Comune di Milano e con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, per portare nelle scuole del capoluogo lombardo docenti preparati nella disciplina della didattica corale.

Un progetto aperto a tutti: l'iniziativa è sostenuta da Fondazione Tim attraverso la piattaforma di crowdfunding DonaconTim. Per ogni Euro donato al progetto tramite la piattaforma, fino al 31 luglio 2019, la fondazione riconoscerà all’Accademia un contributo di pari importo, fino a un massimo di 200mila euro. A seconda del contributo, si riceveranno inviti per il concerto finale, si potrà partecipare a una lezione di canto corale con i docenti dell’Accademia o assistere a una delle lezioni del percorso formativo nelle scuole.

Le scuole coinvolte nel progetto

Il progetto verrà realizzato in dieci scuole di Milano: Istituto Ciresola (Via Padova), Istituto Arcadia (Gratosoglio), Istituto Narcisi (Giambellino), Istituto Via Maffucci (Maciachini), Istituto Val Lagarina (Quarto Oggiaro), Istituto Sorelle Agazzi (Comasina), Istituto Bruno Munari (San Siro – Baggio), Istituto Sottocorno (Mecenate), Istituto Sandro Pertini (Greco – Bicocca) e Istituto Tommaso Grossi (Corvetto).