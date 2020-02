Coronavirus, teatri e sale chiuse: Michielin e Bertolino in diretta streaming

Avrebbe dovuto esibirsi a Erba, il 27, e il 29 a Monza. Ma l'ordinanza di Regione Lombardia sul nuovo coronavirus (per il quale, intanto, aumentano le persone guarite) ha chiuso i teatri, i cinema, le sale da concerto. E così Enrico Bertolino, il celebre comico milanese, si "esibirà" in diretta Facebook. L'appuntamento è per sabato 29 febbraio alle 19 «per partecipare ad un momento di "instant home thèatre" senza contravvenire a nessuna ordinanza eccetto quella di berci un bianchino dopo».

La diretta si svolgerà da casa di Bertolino, nel quartiere milanese dell'Isola. "Nomen omen", verrebbe da dire, visto che in questo periodo ci si sente tutti un po' isolati. Chi più chi meno. «In questo sabato sera inaspettatamente libero, in una città senza cinema, teatri, concerti, palestre, starsene a casa da soli fa troppa tristezza, così si è pensato di alleviare l'isolamento dovuto al virus con un'iniziativa 'virale' in senso buono, cioè una diretta facebook dal quartiere Isola, guarda caso, di Milano», scrive Bertolino.

Insieme a lui ci saranno Luca Bottura, Massimo Navone, Roberto Di Bitonti, Tiziano Cannas Aghedu, Enrico Bettella e Tiziano Vecchiato. «Se il cittadino non può andare a teatro, il teatro va a casa del cittadino», è lo "slogan" dello spettacolo.

E non si tratta di un caso unico. Nell'ordinanza è "incappata" anche Francesca Michielin: la popolare cantante si sarebbe dovuta esibire il 27 febbraio al Serraglio di Milano per l'anteprima del nuovo album "Feat", ma non è stato possibile per via delle restrizioni che impediscono gli spettacoli dal vivo. E così la Michielin ha suonato dal vivo nello studio di registrazione Officine Meccaniche, in diretta streaming su Facebook.