Bebe Vio vola a Miami con EF Education per un corso di inglese

Bebe Vio, la campionessa paralimpica, sicuramente non ha bisogno di presentazioni ufficiali: oro nel fioretto individuale e bronzo nel fioretto a squadre durante le ultime Paralimpiadi di Rio; la sua tenacia e determinazione nella vita e nello sport l’hanno fatta diventare un modello positivo per adulti e ragazzi. Ed è questa determinazione, che l’ha fatta volare sempre più in alto, tanto che lo scorso Marzo ha tenuto un discorso motivazionale con la collega Tania Cagnotto durante la Conferenza delle Nazioni Unite. Una vera celebrità contemporanea che vanta selfie con Obama e con il Presidente Mattarella: cos’altro si può aggiugnere?

Questa ragazza, così giovane e solare è davvero un esempio per tutti, perché insegna che i limiti esistono, ma sono fatti per essere superati. Il dover indossare delle protesi agli arti non l’ha fermata, anzi: queste sono diventate uno stimolo e un nuovo punto di partenza per diventare una campionessa olimpica. E quando sei un campione del genere, si superano tutti i limiti anche le barriere linguistiche. Il 9 Luglio, infatti, Bebe e sua sorella Sole, partiranno con la nota organizzazione EF Education First per un corso di inglese a Miami. Quindi una nuova sfida per la ragazza, ovvero migliorare il proprio inglese, innalzando l’asticella e portandolo così ad un livello superiore.

Grazie alla determinazione di Bebe, unita alla didattica innovativa di EF, non sarà difficile vincere l’oro anche in questo campo. Imparare l’inglese, ma con stile! Ed ecco perché le due sorelle Vio voleranno insieme a Miami Beach! La scuola EF, moderna e all’avanguardia si trova a pochi passi dalla spiaggia: quindi è sicuro che dopo le lezioni di inglese, Bebe e Sole potranno divertirsi con i nuovi amici provenienti da ogni parte del mondo. La campionessa seguirà un corso di inglese generale. Dopo aver fatto il test di inglese, sarà assegnata alla classe corrispondente al suo livello linguistico e frequenterà le lezioni sia di mattina che di pomeriggio.

Bebe ha già annunciato la sua partenza sui suoi canali social, quindi quello che possiamo fare è solo augurarle buon viaggio e seguire le sue avventure a Miami sui canali social di EF Education First! Sicuramente ne accadranno delle belle o magari come è accaduto per i loro genitori anche Bebe e Sole troveranno l’amore in vacanza studio.