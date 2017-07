15 settembre 2° Giornata del Dialetto Milanese di Milano da Vedere

Il 15 settembre a Milano si parla Milanese. Milano da Vedere, per la seconda Giornata del Dialetto Milanese ha organizzato diverse iniziative in collaborazione con le realtà meneghine più prestigiose.

L'invito è quello di parlare il nostro dialetto con tutti! Per facilitare l'interazione, molte realtà commerciali esporranno la locandina dell'evento: i proprietari saranno lieti di scambiare due parole in dialetto con tutti i clienti. Ma non finisce qui: ad oggi sono state definite molte iniziative in collaborazione con Branca (Andèmm a visità la “Branca – Fernet”, visita guidata in doppia lingua, italiano-dialetto, con Marco Ponzano ed Edoardo Bossi, docente del Filologico di Milano), Librerie Hoepli (Leggiom on poo de poesii del Carlo Porta, letture effettuate da Edoardo Bossi docente del Filologico di Milano), Eataly (Da Eataly Se mangia Milanes, due Chef realizzeranno piatti tipici della cucina meneghina), City Sightseeing Milano (Scoprire Milano in Dialetto, tour sul Bus Rosso con Audio Guida in dialetto), Museo Bagatti Valsecchi (Fà ballà l’oeugg!, alla scoperta del museo attraverso un gioco legato al dialetto), Michetta Porta Genova (Quattaa, un panino realizzato ad hoc per la giornata), Donne della Realtà (Gagarelle in cortile all'Isola, concerto in un bellissimo cortile nel quartiere Isola), Spazio delle Artiste-Museo Alda Merini (A Casa di Alda, lettura di brani in dialetto con ospiti a sorpresa), Bobino Club (Aperitivo Milanese). Per dar modo a tutti di fare una giornata da Michelass, per mangià, bev e andà a spass... Al Teatro Alfredo Chiesa i ragazzi di Milano da Vedere metteranno in scena "Mi son Milan", la storia della città raccontata in dialetto. Le prenotazioni sono già aperte. Tutte le informazioni su: http://www.milanodavedere.it/giornata-dialetto-milanese/

E ricordatevi: Il 15 de settember se parla milanes!