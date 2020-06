Piccolo Teatro, Escobar lascia in anticipo: ha dato le dimissioni dal 31 luglio

Sergio Escobar dà le dimissioni da direttore del Piccolo Teatro a partire dal 31 luglio. Il suo incarico prosegue dal 1998 e sarebbe comunque giunto a scadenza nel 2020, ma in autunno: un breve anticipo che comunque era nell'aria: qualche settimana fa, Escobar (che compirà 70 anni a novembre) aveva già fatto sapere che non avrebbe voluto cercare una riconferma. E negli stessi giorni aveva fatto piuttosto "rumore" la lettera di un gruppo di lavoratori del Piccolo che chiedeva discontinuità rispetto agli ultimi anni di gestione.

Le dimissioni sono arrivate con una lettera al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. a cui Escobar assicura che il nuovo direttore avrà la sua «piena, leale e volontaria disponibilità per garantire il miglior passaggio di consegne». Il sindaco di Milano Beppe Sala ha dal suo canto elogiato Escobar, spiegando che il direttore uscente ha mantenuto, in 22 anni, intatta la missione originaria dei fondatori (Giorgio Strehler e Paolo Grassi) di un teatro d'arte per tutti.

Escobar è approdato al Piccolo dopo avere diretto il Comunale di Bologna e il Carlo Felice di Genova e dopo essere stato sovrintendente dell'Opera di Roma. Ha assunto la direzione del teatro milanese in seguito alla morte, a dicembre 1997, di Giorgio Strehler, in coppia con il nuovo delegato artistico Luca Ronconi.