Dopo il concerto al Forum di Assago, Elio e le storie tese si sciolgono: l'annuncio alle Iene

"Il 19 dicembre scadremo come mozzarelle, ma ci potrete consumare anche qualche giorno dopo". E' con il solito modo ironico che Elio annuncia che il gruppo si scioglie. Proprio così: 'Elio e le storie tese' ha pubblicamente ufficializzato che il 19 dicembre, a Milano, farà l'ultimo concerto.

Lo hanno detto i membri della band al programma televisivo Le Iene. "Ci vuole l'intelligenza di capire di essere fuori dal tempo: youtuber, rapper, influencer, queste sono le persone che contano oggi". E poi aggiunge: "Accarezziamo un progetto reggaeton".

La banda poi spiega qual è stata la formula magica che gli ha portati al successo rimanendo insieme per 30 anni: "Ghigniamo come pazzi". Ma per spiegare il perché della decisione, sintetizzano con un "E' importante capire quando dire basta".

Elio, Cesareo e Faso, frontman, chitarrista e bassista del gruppo, faranno l'ultimo concerto al Forum di Assago, nella loro città.