Gli Elio e le Storie Tese di nuovo insieme per un concerto: "Prima la raccolta fondi per le band"

Tornano di nuovo insieme per un concerto gli Elio e le Storie Tese. Il gruppo milanese (scioltosi nel 2018) ha annunciato che tornerà a calcare un palco per una buona casa: aiutare Bergamo e il mondo della musica insieme a Cesvi. A convincere Elio e compagni è stato il Trio Medusa che per settimane ha chiamato in diretta i membri della band, l'annuncio è arrivato nella mattinata di giovedì 4 giugno proprio durante il programma in onda su Radio Deejay.

"Ci saremo con un evento speciale che si terrà nel 2021 a Bergamo, città pesantemente colpita dall’epidemia di Coronavirus, sicuramente bisognosa di sollievo e canzoncine — ha spiegato il gruppo —. Ci saremo per appoggiare il Cesvi, organizzazione umanitaria bergamasca impegnata da 35 anni nei paesi del Sud del mondo e oggi nella lotta al Covid in Italia".

Il gruppo ha attivato una raccolta fondi per sostenere le attività musicali travolte dalle conseguenze dell'emergenza coronavirus. "Grazie a questo crowdfunding molte band potranno tornare a suonare e incidere i propri album, ma per farlo dovranno partecipare ad un bando — spiegano dalla band —. Più soldi raccoglieremo più progetti musicali potremo finanziare! E noi Elii ci esibiremo dal vivo a Bergamo se, e solo se, riusciremo a raccogliere 100mila euro! Insomma, è un ricatto, sì, ma a fin di bene e con il patrocinio di Supergiovane".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La raccolta fondi è attiva da giovedì 4 giugno sulla piattaforma Rete del Dono a questoindirizzo. Per il momento non è ancora stata resa nota né la data né la location del concerto degli Elii.