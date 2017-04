In tutti gli store digitali il nuovo singolo di Endi "Musica Cattiva" feat. "Nerone"

Da lunedì 3 aprile, è disponibile in tutti gli store digitali “Musica cattiva”, il nuovo singolo di ENDI con la collaborazione del rapper Nerone e The Bass Department che anticipa “SOGNANDO ANCORA”, album in uscita il prossimo maggio prodotto dall’etichetta indipendente “Terapia D’Urto Indie Music”. “Musica cattiva è un brano che racconta il lato puro di vivere con la musica. Inoltre, mette in risalto il sentimento di amore e odio che proviamo per lei. Ci sono diverse sfumature di come noi artisti viviamo nella musica… nel bene o nel male tutti gli esseri vivono di suoni, quindi non si può stare senza. Noi raccontiamo anche di come è difficile farla e di come si può arrivare ad odiarla pur amandola e soprattutto il bisogno che abbiamo di stare a contatto con lei per stare bene. Non è un brano cattivo ma racchiude un mix di amore e odio. La musica è libertà”, dice il rapper.

"Ho voluto coinvolgere il rapper Nerone perché ritengo sia tra i più forti tra quelli venuti fuori negli ultimi anni. The Bass Department non sono una vera e propria band ma un collettivo musicale che per l’occasione hanno suonato insieme in un unico brano realizzando appunto musica cattiva. Con loro condivido lo studio mentre lavoro al mio album. Inoltre, è la prima volta che incido un brano con una “band”", prosegue.

Ecco la tracklist del disco: “Sognando ancora”: Endi 2 – “Musica cattiva” (feat. Nerone e The Bass Department); “Speciale”; “Altra Estate” (feat. Daniele Vit); “Mai”; “Dove stiamo andando”; “Alcol blues” (feat. Diluvio, Rayden, Anna Paladino); “Quando sarà grande”; “Laciami sognare” (feat. Minako); “Il ritratto del peccato” (Amir Issaa); “Come il paradiso”; “La gavetta”; “Tutta vita” (feat. Anna Paladino); “No alla cocaina”; “Vivo morto l’hip hop”; “Amici felici”.