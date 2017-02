Expo riapre le porte: riecco gli eventi nel parco Experience tra "Albero della vita" e musica

Il Parco Experience, il grande parco nato sulle ceneri dell’Expo di Milano, torna nel 2017.

Da fine maggio a novembre, proprio come nel 2016, la grande area di Rho ospiterà eventi musicali, sportivi e l’immancabile spettacolo dell’Albero della Vita, uno dei pochi simboli ancora in piedi dell’Esposizione universale.

La prima grande novità del nuovo anno - evidenzia il comune di Milano in una nota - è l’ampliamento dell’Open Air Theatre che avrà una capienza di diciassettemila posti contro i dodicimila dello scorso anno. Il teatro - che ha ospitato nel 2016 i grandi concerti di Bocelli, della Scala, di Gianna Nannini e Antonello Venditti - cambierà infatti fisionomia in modo da permettere la presenza di un pubblico ancora più numeroso diventando sempre più la piattaforma cittadina per i grandi concerti e festival estivi.

Anche per il 2017 Palazzo Italia, la casa tricolore durante Expo, sarà aperto al pubblico e sarà utilizzato per mostre e altre iniziative culturali. Rispetto alla prima edizione di Experience - sottolinea palazzo Marino - raddoppierà l’aerea a disposizione dei visitatori arrivando a quattrocentomila metri quadrati contro i centottantamila dell’ultima edizione.

Così, spiega il comune, “i visitatori potranno avere a disposizione per tutta l’estate 2017 un luogo di pieno di iniziative uniche”.