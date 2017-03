Auditorium provvisorio al Lirico: spettacoli e mostre anche prima della riapertura

Mostre, spettacoli, proiezioni, concerti e convegni sono pronti ad approdare al Teatro Lirico di via Larga. Non sono ancora terminati i lavori di restauro, ma il teatro si aprirà comunque alla città attraverso un auditorium provvisorio da 80 posti a sedere per ospitare tutte le attività citate. E attraverso una parete trasparente si potrà vedere il foyer del teatro, così i milanesi potranno osservare l'andamento dei lavori.

L'idea è del Comune di Milano, che valuterà le diverse attività che saranno proposte, destinate agli studenti, ai bambini, agli anziani, ai turisti, ai commercianti e agli operatori professionali del settore costruzioni, soprattutto quelli interessati al restauro e conservazione dei beni culturali.

Ad occuparsi degli eventi sarà la Fondazione Dioguardi, che renderà noto il cartellone dettagliato e che organizza l'iniziativa "Cantiere evento" insieme all'impresa Garibaldi costruzioni e restauri. Il Comune di Milano non parteciperà alla spesa per gli eventi.

"E' una proposta dell'impresa, che abbiamo voluto cogliere al volo", ha spiegato Gabriele Rabaiotti, assessore ai lavori pubblici: "Ci sembra un modo originale ed innovativo di poter seguire un cantiere importante e di avvicinare i cittadini al nuovo Lirico intitolato a Giorgio Gaber prima ancora della sua riapertura ufficiale".