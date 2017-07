Cambia il vertice della Fabbrica del Duomo: il nuovo presidente è Fedele Confalonieri

Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e storico braccio destro di Silvio Berlusconi, è il nuovo presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo. Sostituirà monsignor Gianantonio Borgonovo, che presiedeva la Veneranda Fabbrica dal 2014 ed era già arciprede del Duomo di Milano.

L'elezione di Confalonieri è arrivata in seguito ad una seduta di consiglio d'amministrazione. Pochi sanno che il cda della Fabbrica viene nominato dal ministero dell'Interno ed è formato da sette membri: due sono scelti dall'arcivescovo, cinque dal ministero stesso.

Confalonieri resterà per tre anni presidente del cda della Fabbrica, un ente nato nel 1387 per costruire la Cattedrale milanese e poi per gestirla.