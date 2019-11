Arriva il film di Natale dei Legnanesi: iniziate le riprese, verrà trasmesso su Rete4

Dal teatro alla televisione e adesso un film. Sono iniziate nella giornata di lunedì 4 novembre a Legnano le riprese di "Non è Natale senza panettone", primo lungometraggio dei Legnanesi che verrà trasmesso su Rete4 durante il periodo natalizio. Il primo ciak è scattato in via Giulini, nel cuore della città di origine della compagnia teatrale ma prossimamente il set si sposterà nel capoluogo partenopeo e poi all'ombra della Madonnina.

"Dopo Legnano gireremo tra Napoli e Milano e chiuderemo le riprese sotto l'albero di Natale in piazza Duomo", ha spiegato la Teresa impegnata sul set insieme a Mabilia e Giovanni, battesimo di fuoco per quest'ultimo dato che nei mesi scorsi Luigi Campisi ha ceduto i panni del personaggio a Lorenzo Cordara.

La trama del film dei Legnanesi

La famiglia Colombo lascerà il cortile della città a Nord-Ovest di Milano trasferendosi in una elegante villa a Napoli. La Teresa gestirà la portineria mentre il "Giuan" diventerà un pizzaiolo mentre la figlia, Mabilia, farà la parrucchiera. Il regista Marco Limberti ha spiegato che verrà rifatto al contrario il viaggio di Totò e Peppino a Milano "con dialoghi e situazioni ispirate a loro".

Nei 90 minuti della pellicola appariranno 240 attori e figuranti e ci saranno cameo di lusso, tra questi Gigi D'Alessio, Andrea Pucci e Emanuela Folliero.

I Legnanesi: chi sono

I Legnanesi sono una compagnia teatrale italiana che recita commedie in dialetto legnanese. È l'esempio più celebre di teatro en travesti in Italia (personaggio che in un'opera teatrale viene interpretato da un attore di sesso opposto). Nei loro spettacoli comici gli attori propongono al pubblico figure satiriche della tipica corte lombarda. Fondata a Legnano nel 1949 da Felice Musazzi, Tony Barlocco e Luigi Cavalleri, è tra le compagnie più note del panorama teatrale dialettale europeo.