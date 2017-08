Fondi cultura, dalla Regione 155 mila euro per progetti a Milano

Contributi per 155 mila euro dalla Regione alla Città Metropolitana di Milano per iniziative culturali. Lo si evince da una nota di Regione Lombardia: numerosi i soggetti beneficiari, ciascuno per progetti specifici, attraverso un bando che complessivamente ha assegnato 533 mila euro a 76 iniziative in tutte le province lombarde.

«Tante realtà fanno un lavoro importantissimo e rendono la Lombardia leader anche in campo culturale», commenta Cristina Cappellini, assessore regionale alla cultura, annunciando ulteriori risorse con altri bandi per il cinema, la musica, la danza, i musei, i sistemi bibliotecari e gli archivi.

Bando cultura Lombardia, i beneficiari a Milano e provincia

Di seguito i soggetti beneficiari del contributo, con l'indicazione del progetto finanziato.

Fondazione Orchestra Sinfonica / Coro Sinfonico di Milano G. Verdi (Educational 2017, spettacoli e conferenze per i giovani).

Estia Soc. Coop. Sociale (Nuovo Teatro Galeotto: giovani detenuti a Bollate e giovani allievi esterni).

Fondazione I Pomeriggi Musicali (Mito Settembre Musica con teatro musicale per l'infanzia).

Outis Drammaturgia Contemporanea (Tramedautore 2017).

Teatro Alkaest (Scena Diffusa: teatro in case private e luoghi insoliti).

Ass. Cult. Dioniso (Nietzsche, Rilke, Lou Salomè).

Le Cicale dell'Arconte (La Grande Occasione Video Sound Art Festival).

Fondazione Elisabetta Sgarbi (La Milanesiana).

Associazione Culturale Ilinx (Habitat Scenari Possibili).

Società per le Belle Arti / Esposizione Permanente (L'arte nel cuore di Milano, ciclo di cinque mostre).

Associazione Culturale Careof (In between).

Comune di Bollate (Voci e Memorie).

Associazione Etre Esperienze Teatrali di Residenza (Performance@Museum).

Economia e Sostenibilità (Milano scambia storia).

Arcades (Rispolvero dei mestieri tradizionali, con l'Associazione Riaprire i Navigli).

Open House Milano (visite guidate a edifici pubblici e privati di Milano, con Fai e Touring Club Italiano).

Fai (Giornate Fai di primavera).

Mostrami (Milano Express-Lab).

Fondazione Corrente (mostra Migneco a Corrente, opere scelte).

Ecate (Suburbs Tour).