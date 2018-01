Presentata "Frida Kahlo. Oltre il mito": al Mudec capolavori mai esposti prima

Frida Kahlo. Oltre il mito, in programma al Mudec - Museo delle Culture fino al 3 giugno 2018, inaugura giovedì 1 febbraio.

Oltre 200 opere dell'iconica artista messicana - tra dipinti, disegni e fotografie - saranno riunite per la prima volta in un unico percorso espositivo.

Una mostra 'di rottura'

La raccolta di tele - provenienti principalmente dal Museo Dolores Olmedo e della Jacques and Natasha Gelman Collection di di Cittá del Messico - comprende inediti, capolavori mai esposti in Italia e interessanti materiali d'archivio.

Come suggerisce il titolo, Frida Kahlo. Oltre il mito, la mostra ha l'obiettivo di scardinare l'immaginario legato alla biografia della pittrice messicana, creando una lettura piú approfondita e seria della sua produzione. Diverse le tematiche protagoniste del percorso espositivo: dall'espressione della sofferenza vitale alla costante ricerca dell'Io, dalla resilienza all'affermazione di una precisa identitá culturale. Tutti questi soggetti sono riassunti attraverso quattro sezioni: Donna, Terra, Politica e Dolore.

Frida Kahlo. Oltre il mito è il risultato di un lavoro di ricerca pluriennale e collettivo, svolto direttamente in Messico. Come ha evidenziato Diego Sileo durante la conferenza stampa di presentazione della mostra: "L'obiettivo di questo progetto è quello di accantonare la vicenda biografica di Frida, per concentrarsi sul suo ruolo come artista. Una ricerca così estensiva e svolta sul campo ha permesso di portare a Milano una delle esposizioni più complete e ampie mai realizzate su Frida Kahlo".

I temi trattati

Un allestimento tematico di 70 dipinti, 50 disegni e oltre 150 foto, in prestito anche da collezioni private, racconta la figura di Frida, un'artista donna che fece della sua arte lo strumento per superare i tanti momenti tragici della sua vita, ma anche per rivelare la sua identità e fisicità. Tanti gli aspetti che emergono dalle opere esposte: non solo le capacità pittoriche di altissimo livello e la sua abilità nel far emergere i dettagli, ma anche il coinvolgimento politico, l'interesse per le tradizioni indigene della sua terra, l'utilizzo del corpo come manifesto, il rapporto osmotico con la natura e le reazioni di forza e impeto di fronte al suo infelice destino di malattia e sofferenza.

In occasione della mostra, verranno proposti eventi culturali, visite guidate, laboratori, attivitá per bambini e iniziative speciali per le festivitá. Inoltre, in contemporanea, sarà aperta la mostra Il Sogno degli Antenati - l'archeologia messicana nell'immaginario di Frida Kahlo, focus sulle fonti indigene che hanno influenzato l'opera della pittrice.