Milano, un’enorme giraffa in centro | FOTO

Avvistamenti decisamente insoliti martedì mattina in pieno centro a Milano. Sul marciapiede di via Torino, a due passi dal Duomo, è infatti apparsa un’enorme giraffa, che ha incuriosito non poco i passanti, ai quali “l’animale” ha riservato dolci inchini.

Naturalmente non si trattava di una vera giraffa, ma della trovata dello scenografo Alberto Gramegna, impegnato nella promozione del suo progetto “Puppet’s circus”.

Il professionista ha in mente di allestire uno spettacolo circense fuso con l’atmosfera del teatro. Gli animali, evidentemente, non sarebbero reali ma stupendi costumi, proprio come la giraffa che ha fatto bella mostra di sé in via Torino.

Gramegna era in strada per far conoscere il suo progetto e cercare finanziatori per realizzare lo spettacolo.

Ph: La giraffa in via Torino - Foto Sara Mikhael © MilanoToday