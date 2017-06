Milano, mega gonfiabili in piazza Duomo: un “bosco” e Biancaneve per la “digital week”

Ospiti decisamente inattesi in piazza Duomo a Milano. Nelle scorse ore, infatti, di fronte alla cattedrale simbolo della città sono apparsi diversi gonfiabili che hanno stupito non poco cittadini e turisti, alla ricerca di una spiegazione.

Gonfiabili in piazza Duomo: cosa sono

Il “mistero”, però, è presto svelato. L’installazione - composta da una sorta di bosco e dalla coppia Biancaneve coniglio - è semplicemente il teatro di tutti gli appuntamenti della “Class digital experience week”, la settimana organizzata da Class editori dedicata all’innovazione digitale.

Da lunedì a domenica proprio a Milano - informano gli organizzatori - si terranno “conferenze, seminari, prove pratiche quotidiane aperte al pubblico per immergersi nella cultura digitale e nelle soluzioni che stanno cambiando la vita di tutte le generazioni”.

Due le "opere" create in Duomo: il “bosco digitale” perché - spiega Class - da sempre “in tutte le culture del mondo il bosco è il luogo simbolico della conoscenza” e Biancaneve e il coniglio che trasmetteranno messaggi a flusso continuo e permetteranno ai visitatori di scaricare app a tema.

Nel bosco digitale, inoltre, ci saranno postazioni per ricaricare la batteria del telefono e una connessione wi-fi gratuita.

Gonfiabili in piazza Duomo: le reazioni dei milanesi

Nonostante i “servizi” e gli appuntamenti, però, le installazioni non sono piaciute a molti milanesi. In tanti, soprattutto sulla pagina Facebook "Nati per vivere a Milano" - spesso specchio delle opinioni dei cittadini -, hanno criticato la scelta di sistemare i gonfiabili in piazza Duomo, da sempre salotto buono della città e meta dei turisti. Altri utenti, ancora meno “buoni”, non hanno risparmiato critiche direttamente alla realizzazione estetica dell’opera, che evidentemente non ha convinto tutti.