Laurea honoris causa in Statale a Ennio Morricone

Ennio Morricone ha ricevuto una laurea "honoris causa" in Scienze della musica e dello spettacolo all'Università statale di Milano, nell'ambito dell'inaugurazione dell'anno accademico 2016/2017. Per l'occasione, il nostro Premio Oscar ha assistito anche all'esecuzione di un suo brano inedito.

«Ho avuto altri riconoscimenti nella mia vita ma vi dico, e sembrerà incredibile, che questo riconoscimento è per me al centro e in alto. Qui c'è stato un calore grandissimo da parte di tutti», ha affermato il Maestro, che nella sua straordinaria carriera ha firmato moltissime colonne sonore e a cui nel 2007 è stato conferito l'Oscar alla carriera (dopo cinque nomination all'Oscar per la colonna sonora ma nessun conferimento).

La laudatio è stata pronunciata da Cesare Fertonani, che in Statale insegna storia della musica moderna e contemporanea.