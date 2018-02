Licei classici, è boom: dal 2013 dal 3 all'8%. E gli istituti sono al collasso

Per la prima volta a Milano alcuni licei classici devono respingere le richieste d'iscrizione perché "troppo pieni". Succede per esempio al Carducci, in zona Loreto, che accoglie parecchi anche dall'hinterland della città per via della comodità dei mezzi di trasporto (M1, M2, Stazione Centrale, passante a Porta Venezia). Lì sono state rifiutate - riferisce il Corriere - 60 iscrizioni, di cui la metà assorbite dal liceo Berchet, che a questo punto è anche lui saturo.

Il boom si è verificato in tre anni. Si è passati dal 3 all'8% di tutti i liceali. Una situazione inattesa visto che, immediatamente prima, c'era stata una "caduta libera" e, di anno in anno, a livello nazionale il liceo classico è dato per "morente" e di tanto in tanto si riapre il dibattito se abbia ancora un senso una scuola che predilige le "lingue morte", cioè il latino e il greco, rispetto ad una formazione attenta a discipline apparentemente più "spendibili" nel mondo del lavoro.

Praticamente tutti i classici milanesi stanno aumentando le sezioni per il 2018/2019: a settembre, al Beccaria, partiranno tredici classi di quarta ginnasio (il primo anno del corso di studi di liceo classico) mentre, a giugno, se ne esauriranno sette di terza liceo (il quinto anno). Quindi sei sezioni in più. E' l'effetto del 20% di iscrizioni in più rispetto al 2017/2018. Situazioni analoge anche se con numeri leggermente inferiori, ma comunque in crescita, al Tito Livio, al Parini e al Manzoni.

La rivincita del classico è quindi una realtà, che gli istituti hanno deciso di affrontare unendosi in rete e chiedendo, tutti insieme, un incontro in provveditorato con la presenza anche di Città Metropolitana, che gestisce le strutture scolastiche del territorio. I presidi dei classici rigettano però l'idea di un test di selezione, come è accaduto allo scientifico Volta (dove in passato si era parlato addirittura di sorteggiare gli iscritti), mentre in Città Metropolitana ritengono che si tratti pur sempre di una crescita gestibile perché graduale. Tant'è vero che - stando ai numeri - la questione riguarda eminentemente la città di Milano, mentre in Lombardia si parla di numeri dimezzati.