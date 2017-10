Il "Ken umano" passeggia per le vie del centro di Milano: ecco la storia di Rodrigo Alves

Rodrigo Alves è noto per attirare l'attenzione: il suo volto stravolto dalla chirurgia estetica per assomigliare a Ken (compagno di Barbie) non passa inosservato. E ha destato parecchio scalpore venerdì pomeriggio quando ha passeggiato per le vie del centro seguito dalle telecamere della trasmissione televisiva Mediaset Domenica Live. Le sue giornate milanesi sono iniziate giovedì quando ha partecipato al Super Shore Party, una festa a Milano in cui erano invitati anche Elettra Miura Lamborghini e il chirugo plastico dei vip Giacomo Urtis.

La storia del Ken umano

Rodrigo Alves ha 34 anni, è nato a San Paolo (Brasile) figio di una famiglia benestante: padre brasiliano e madre inglese. Ha fatto il primo ritocchino nel 2004 e da allora si è sottoposto a cinquantotto interventi chirurgici sempre col solo obieettivo di assomigliare a Ken, il marito di Barbie. Un numero monstre che gli ha permesso di entrare nel Guinness dei Primati per aver subito il maggior numero di interventi estetici.

LO scorso settembre durante un'intervista a Domenica Live aveva raccontato: “Sono molto felice, mi piacciono molto i miei addominali, il mio sedere. Mi amo. Prima non mi amavo. Dite che assomiglio a Barbie? Bene, un giorno potrei diventare una donna” Voglio lanciare un messaggio: nella vita dobbiamo essere ciò che vogliamo” aveva poi aggiunto, anticipando l’intenzione di eseguire altri due interventi di chirurgia, uno alla mandibola e uno per infoltire i capelli.

Quanto ha speso in interventi chirurgici il Ken umano?

Cinquantotto interventi che gli sono costati oltre 120mila sterline euro. Il più costoso? Oltre 50mila sterline per i ritocchi al setto nasale; ma la lista è lunghissima: 8mila per eliminare le rughe, 3mila in liposuzione alla mandibola, 10mila in protesi ai pettorali, 22mila in addominali finti, 7mila in ritocchini per rendere le braccia toniche, 5mila in trapianto di capelli, 7mila in liposuzione laser, 6mila per la liposuzione alle gambe, 3mila per dare una nuova forma alle gambe e ai polpacci. Nessun intervento, invece, alle parti intime e alle mani.

Un'operazione rischiò di ucciderlo

Alcuni anni fa Alves rischiò di morire a causa di una operazione: dopo aver subito una ricostruzione del setto nasale è finito in ospedale con una terribile infezione che gli provocò una necrosi. Rischiò di perdere il naso, ma riuscì a sconfiggere la malattia grazie a una terapia antibiotica.