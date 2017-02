Chiude la libreria La Tramite: uno dei negozi di libri più antichi della città, aperto da 70 anni

Chiuderà il 31 marzo la libreria La Tramite, uno dei più antichi negozi di libri di Milano. A dare l'annuncio, nei giorni scorsi, è stato il titolare Giancarlo Benzoni, sessant'anni, da trentacinque tra quegli scaffali in piazzale Medaglie D'Oro.

Una delle librerie più antiche di Milano. La Tramite aveva aperto nell'immediato dopoguerra: il 3 agosto nel 1946. La prima sede si trovava in un palazzo di Corso Lodi. Tra gli scaffali c'erano principalmente testi scolastici per gli studenti del quartiere, un modo per restituire un briciolo di normalità a una città distrutta dai bombardamenti. Poi negli anni il negozio ha cambiato sede, un trasferimento di poche centinaia di metri in piazzala Medaglie d'Oro.

La chiusura? Dettata dalla crisi: pochi introiti, troppe spese. Per fronteggiare il calo delle entrate dei libri i titolari avevano intrapreso una nuova strada specializzandosi nel mondo del collezionismo con manifesti vintage e figurine di ogni genere. Purtroppo non è servito a niente. Un copione che si ripete ancora una volta: nel 2016 hanno abbassato la saracinesca undici librerie indipendenti di Milano.

Restano poco meno di due mesi per vendere gli ottomila volumi presenti in magazzino, ma per motivi burocratici non è stato possibile neanche organizzare sconti particolari. Se ne va una libreria di quartiere, mangiata dai grandi rivenditori.