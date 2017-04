Aeroporto Orio al Serio, scambio gratuito di libri tra i passeggeri: arriva il 'book sharing'

L'Aeroporto di Orio al Serio ha deciso di proporre ai propri passeggeri l'iniziativa del 'book sharing' per condividere e diffondere l'emozione che regala la lettura di un buon libro e, insieme, far volare la cultura. Si tratta di un modo moderno, pratico e accessibile per veicolare e diffondere gratuitamente letteratura e conoscenza, 'liberando' i libri nell'ambiente circostante.

La libreria è stata allestita nel Terminal partenze, presso l'area Schenghen, di fronte ai 'gate' d'imbarco, ed è pronta ad accogliere i libri messi a disposizione direttamente dai passeggeri e dal personale dell'aeroporto.

I passeggeri, in attesa di imbarcarsi, possono prendere un libro e lasciare quelli già letti per farli viaggiare attraverso le cento e oltre destinazioni raggiunte dall'aeroporto di Orio in trentatré Paesi del mondo. I libri lasciati in aeroporto potranno così passare di mano in mano e di volo in volo, creando legami emozionali fra viaggiatori provenienti da paesi diversi.