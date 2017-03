Libri gratis: Palazzo Marino e Atm regalano e-book a tutti i passeggeri della metro di Milano

Libri, o meglio e-book, gratis per i passeggeri della metro di Milano. L'iniziativa, che andrà avanti fino al trentuno maggio, viene offerta da 'Milano da Leggere'.

Dal tredici marzo è diponibile lo scaffale virtuale di “Milano da Leggere” sui manifesti presenti nelle principali stazioni della metropolitana. Poi, dal ventiquattro marzo, sarà disponibile sui pendenti a bordo dei mezzi pubblici di superficie e a seguire sarà distribuito sotto altre forme in tutta la città.

Atm è partner tecnico di Milano da Leggere, la proposta del Sistema Bibliotecario di Milano per diffondere la lettura digitale, realizzata in collaborazione con gli editori Bollati Boringhieri, Garzanti, Guanda, Marcos y Marcos, Meravigli, Mondadori e Mursia e con l’Agenzia Letteraria Santachiara. L'Azienda dei trasporti milanesi ha deciso di sostenere l’iniziativa in un’ottica di valorizzazione dell’esperienza di viaggio dei passeggeri.

ECCO I LIBRI IN REGALO