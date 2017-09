Borderlight, installazioni artistiche di luce nelle periferie di Milano

La luce come elemento e strumento artistico per esplorare e reinventare la città, trasformando alcuni luoghi periferici in luoghi di socializzazione e diffusione di cultura e creatività.

E' la sintesi del progetto Borderlight, frutto dalla collaborazione tra il collettivo omonimo di artisti (network "Non Riservato") e l'assessorato alla partecipazione e cittadinnza attiva del Comune di Milano. I cittadini possono "appropriarsi" del progetto creando percorsi alternativi o segnalando nuovi punti del quartiere dove "accendere le luci".

A partire da sabato 23 settembre, tutti i milanesi potranno individuare otto luoghi di Milano con interventi artistici (ad esempio set fotografici, performance, installazioni luminose) o con mappe e questionari online. Il 23 settembre Borderlight si accenderà nel Municipio 9, dove l'evento "Luci di Passaggio" inaugurerà l'installazione luminosa #9 nel passaggio pedonale tra via Butti e via Guerzoni, in zona Dergano.

Insieme all'installazione, sarà inaugurata una piccola mostra fotografica. Residenti e associazioni saranno invitati a segnalare in quale punto di Dergano vorrebbero accendere le luci di Borderlight permanentemente.

All'inizio di ottobre partiranno poi gli appuntamenti in altri quartieri. Martedì 3 mappatura collaborativa presso la Biblioteca Calvairate (Municipio 4), mercoledì 4 workshop di illuminotecnica (Municipio 6), giovedì 5 mappatura collaborativa presso la Biblioteca Lorenteggio (Municipio 6), venerdì 7 e sabato 8 workshop di auto-costruzione delle lanterne a Mare Culturale Urbano (Municipio 7) con successiva passeggiata a lume di lanterna. Lunedì 9 e martedì 10, ancora, sessioni fotografiche in Municipio 4 e Municipio 1 ("Luminescenze"), infine martedì 17 la mappatura collaborativa a Villa Scheibler (Municipio 8).