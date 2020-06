Pinacoteca, 16 dipendenti in cassa integrazione e servizi azzerati agli utenti

Sedici lavoratori della Pinacoteca di Brera sono in cassa integrazione e senza risposte sul proprio futuro. Lo denuncia la Slc-Cgil Milano, che ha organizzato un presidio davanti alla sede del museo e ha scritto una lettera al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, al direttore James Bradburne, alla Consip e alle imprese che, fino al lockdown, hanno gestito i servizi di biglietteria e libreria.

Alcuni servizi per gli utenti sono infatti in fase di transizione e al momento non sono erogati. «Abbiamo chiesto al diretttore Bradburne di avere risposte certe in merito al nuovo aggiudicatario del servizio, di porre in atto soluzioni immediate nei confronti del lavoratori e un tavolo di confronto urgente per trovare tutte le soluzioni possibili per traghettare la situazione verso la normalità», si legge in una nota del sindacato.

A Franceschini invece è stato chiesto di intervenire al più presto per sbloccare la situazione. E infine, alle imprese uscenti di garantire il reddito dei dipendenti fino al passaggio alle nuove società.