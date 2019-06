"Milano Assassina", il nuovo noir di Carcano tra terroristi e criminali comuni

S'intitola "Milano Assassina" l'ultima fatica editoriale (per Mursia) del milanese Fabrizio Carcano, 45enne ormai specializzato nel giallo con dieci romanzi in otto anni. Per la prima volta l'autore percorre e s'addentra nel mondo della cronaca nera, anziché nell'esoterismo e nella religione, ma il protagonista è sempre il capo della Omicidi Bruno Ardigò.

"Questo romanzo - spiega Carcano - nasce dalla cronaca quotidiana. Quella del 2018, in cui a Milano, sui muri, più volte sono apparsi manifesti inneggianti alle Brigate Rosse, alla lotta armata e alla terrorista Nadia Desdemona Lioce, oppure scritte spray contro il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, contro la polizia e la magistratura, contro alcune vittime del terrorismo, o ancora per invitare alla rivoluzione, ad attaccare lo Stato e a colpire gli esponenti di Governo. Senza contare i piccoli attentati incendiari alle sezioni politiche".

Da qui il noir che si è intrecciato con la caccia a Cesare Battisti fino al suo arresto in Sudamerica. In "Milano Assassina" Carcano riporta a Milano due vecchi terroristi 60enni usciti dalla scena dal lontano 1981, ma intenzionati a far ripartire la lotta armata sotto la Madonnana, innestando fatti di cronaca realmente accaduti negli anni ’70 e ’80 con una trama di fantasia che si sviluppa nel dicembre 2018, dove una Milano pronta per il Natale viene sconvolta da una catena di sanguinosi omicidi legati agli ormai lontani anni di Piombo.

"Questo libro non ha la pretesa di spiegare o ricostruire nessuno degli avvenimenti citati - aggiunge Carcano - e non contiene alcuna declinazione politica o giudizio politico dei fatti passati o recenti". Si tratta semplicemente di un noir di taglio poliziesco con una storia di terrorismo e crimine comune, attraverso il centro, lo scalo di Porta Romana, Casoretto e Quarto Oggiaro.