"Milano Movie Week": dal 14 al 21 settembre cinema in 40 luoghi della città

Milano Movie Week, l'evento diffuso dedicato al cinema, arriva per la prima volta in città dal 14 al 21 settembre, per valorizzare il mondo della settima arte coinvolgendo 40 realtà milanesi che se ne occupano: sale cinematografiche, scuole di cinema, case di produzione, associazioni e organizzazioni. La kermesse, promossa e coordinata dal Comune di Milano, assessorato alla cultura in collaborazione con Fuoricinema srl, promuoverà proiezioni, laboratori, mostre ed eventi speciali, con la partecipazione di attori, registi e altri protagonisti del grande schermo.

Il programma

"Invitiamo i milanesi e i turisti a godere della città attraverso le diverse forme di arte e creatività" - ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala parlando del palinsesto Yes Milano in cui è inserita la Movie Week - "Milano così è sempre più attrattiva e innovativa nella sua proposta culturale”. Ad aprire la settimana del cinema, il 14 settembre a CityLife, la terza edizione di Fuoricinema, la maratona non-stop che per due giorni presenterà incontri diurni e proiezioni notturne.

Tanti, poi, gli appuntamenti da non perdere: dal Festival internazionale del documentario, che presenterà una fitta agenda di anteprime, retrospettive e omaggi a registi di rilievo, a Il cinema, la città e..., l'iniziativa di Fondazione Ente dello spettacolo per avvicinare il pubblico alle sue attività; passando per Le vie del cinema, i film dalla Mostra di Venezia e dal Locarno festival, di ritorno anche quest'anno in 14 sale cinematografiche della città con una selezione dei film vincitori, in anteprima.

In programma anche un focus su Pirandello della Fondazione Cineteca italiana, con due film per i più piccoli; anteprime di cinema d'autore, incontri e concerti, nelle sale Ariosto spazio Cinema, Centrale multisala, Mexico e Palestrina (dal 17 settembre); la proiezione di Michelangelo infinito, prodotto da Sky con Magnitudo film e interpretato da Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti, al Castello Sforzesco (il 20 settembre); e un omaggio a Ermanno Olmi, scomparso lo scorso 5 maggio, allo Spazio Oberdan (il 18 settembre). Per il programma completo www.milanomovieweek.it.