Miss Italia 2017: tutte le concorrenti e i numeri per votarle

Chi vincerà Miss Italia? Quali sono i numeri delle partecipanti? Da 200 a 30, le più belle. E' la settimana decisiva per Miss Italia 2017. La finale è in programma per il 9 settembre trasmessa in diretta su La 7, presentata da Francesco Facchinetti.

Il Lazio è tra le regioni più rappresentante con tre concorrenti. come Lombardia e Campania. Le lombarde vengono da Garlasco, San Donato e Legnano. Seguono, con due, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Sicilia. Una miss ciascuna per Piemonte e Valle d’Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna.

Di seguito le foto e i profili ufficiali delle 30 finaliste.

FRANCESCA ENA

Regione: Sardegna

24 anni, di Cagliari, è alta 1.74, ha i capelli castani e gli occhi marroni; di origini svedesi, lavora come segretaria in uno studio legale. Adora i bambini e sogna di aprire un asilo nido. L’esperienza più bella risale a qualche anno fa: un viaggio in Africa per rappresentare l’Italia ad un congresso sulla salute e sul turismo in Congo. ʺBella, umileʺ, è come immagina dovrebbe essere la nuova Miss Italia.

