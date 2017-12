Molto più che il solito Capodanno

La Meccanica, pazzo locale della provincia di Milano, si veste da GIARDINO D’INVERNO in

occasione della notte più lunga dell’Anno, per divertirsi, star bene e fare del bene:

parte dell’incasso andrà a sostegno del progetto ADOTTA UNA TIGRE del WWF.



La serata parte alle 19,45 con un aperitivo di Benvenuto e subito dopo il Cenone: un menù

ricco e ricercato a base di pesce e prelibatezze (su richiesta menù carne o menù vegetariano),

in un’ambientazione a tema “Natura” con palme e bambù, appositamente creata.

Dopo il Brindisi Benaugurale e le tradizionali ed immancabili “Lenticchie con Cotechino”, si dà

il Benvenuto al Nuovo Anno e la notte si accende… .

Per tutta la serata e fino al mattino, musica e divertimento sono assicurati, con i DJ SET dei

protagonisti indiscussi della musica Trash ed Happy Music di Milano: Ric Bonello e Cool Kids

Can’t Die.



LA MECCANICA, NERVIANO (MI), via Cesare Battisti, Angolo Circonvallazione.Per prenotazioni: 03311367808 - info@arealameccanica.comChi prenota per il Cenone con il codice: OPERAZIONE TIGRE, riceverà un piccolo omaggio.Ingresso con Cenone e serata, comprese 2 consumazioni € 75.Ingresso dopo la Mezzanotte, con 1 consumazione € 10.