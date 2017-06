Dal 29 settembre una mostra su Caravaggio a Milano. Sala "grande attesa per i capolavori del Maestro"

Dal 29 settembre 2017 al 28 gennaio 2018 Palazzo Reale ospiterà Dentro Caravaggio, la mostra che riunisce diciotto capolavori di Michelangelo Merisi.

Il percorso espositivo, a cura di Rossella Voderet, affiancherà alle tele del Maestro documenti che illustrano la sua vita e la sua carriera artistica e indagini diagnostiche che permettono di leggere tutti gli strati sottostanti la pellicola pittorica, evidenziando gli studi preparativi, i disegni e la stesura dei colori.

Dentro Caravaggio sarà aperta a Milano, città dove Caravaggio nacque, dal 29 settembre, ricorrenza della sua nascita. Oltre ad ammirare le sue opere, il pubblico potrà approfondire la tormentata vita di quest'artista, morto prematuramente e in modo tragico nel 1610, a soli 39 anni.

Qui la gallery con i quadri:

Come affermato dall'assessore alla cultura Filippo del Corno durante la conferenza stampa di presentazione: "si tratta di un progetto consistente con prestiti significativi dai più importanti musei di diverse nazioni". Molte infatti sono le istituzioni museali che hanno concesso i propri quadri per l'esposizione, come: The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City; Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli; Museu de Montserrat, Barcellona; Galleria degli Uffizi, Firenze.

Tra le più prestigiose opere provenienti dall'estero: Sacra famiglia con San Giovannino (1604-1605), dal Metropolitan Museum of Art, New York; Salomé con la testa del Battista (1607 o 1610), dalla National Gallery, Londra; San Fransceso in estasi (1597) dal Wadsworth Atheneum of Art di Hartford; Marta e Maddalena (1598), dal Detroit Institute of Arts; San Giovanni Battista (1603) dal Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City; San Girolamo /1605-1606) dal Museo Montserrat, Barcellona.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non ha nascosto la grande attesa per l'apertura di Dentro Caravaggio, sottolineando il fatto che: "l'esposizione sarà una grande occasione sia per le scuole sia per coloro che vogliono conoscere le più recenti scoperte sull'opera di Caravaggio". Un autore che, come ha tenuto ad aggiunge il direttore di Palazzo Reale Domenico Piraina: "è centrale per l'identità culturale italiana".

Voderet ha raccontato come il progetto della mostra sia nato durante gli studi intrapresi in occasione del quarto centenario dalla morte di Caravaggio, nel 2010. Due sono stati i filoni di ricerca, poi ripresi in Dentro Caravaggio, il primo vede un'indagine sulle sue opere giovanili, mentre il secondo consiste in un approfondimento delle tecniche esecutive. "Le novità più importanti emerse durante questa fase", ha detto la curatrice, "saranno messe a disposizione dei visitatori sotto forma di apparati multimediali". "Il titolo della mostra", ha aggiunto, "è letterale: grazie alle immagini diagnostiche è possibile penetrare nella pellicola pittorica, scoprendo tutti i segreti che fino a ora ha celato".

Pertanto, oltre a poter ammirare il drammatico rapporto tra luce e ombra, i ritratti di modelli presi dalla strada e le composizioni in primo piano, il pubblico potrà scoprire quali tecniche Michelangelo Merisi utilizzò per realizzare le sue tele nei quindici anni di carriera artistica.

La mostra è promossa e realizzata da Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e MondoMostre Skira, in collaborazione con il MIBACT e in partership con il Gruppo Bracco.