Milano e Leonardo: in città nove mesi di iniziative per ricordare il genio rinascimentale

"Milano e Leonardo", il palinsesto di eventi che omaggia il genio rinascimentale nel 500° della sua morte, arriverà in città dal 2 maggio 2019 - giorno della morte di Da Vinci - a gennaio 2020. Per nove mesi Milano sarà animata da aperture straordinarie, mostre, percorsi multimediali, anteprime e una "Leonardo Da Vinci Parade".

La manifestazione culturale metterà in evidenza il ruolo di Milano nella vita di Leonardo, che qui soggiornò e lavorò a lungo. Molti sono ancora oggi gli interventi visibili della sua opera: dal sistema di navigazione dei Navigli lombardi al Cenacolo nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal Ritratto di Musico all’invenzione grafica e pittorica della Sala delle Asse al Castello Sforzesco, che sarà straordinariamente riaperta al pubblico dopo una lunga sessione di studi e restauri proprio il 2 maggio 2019.

Cuore della manifestazione sarà il Castello Sforzesco - dove Leonardo giunse nel 1482 per mettere le sue competenze a servizio del duca Ludovico Sforza - ma saranno coinvolti anche enti pubblici e privati, associazioni e società su tutto il territorio lombardo. Ad aprire "Milano e Leonardo" il 2 maggio 2019 l'inaugurazione della Sala delle Asse del Castello Sforzesco, recentemente restaurata.

Mostre

Tra i percorsi espositivi previsti: “Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza”, in programma dal 16 maggio al 18 agosto 2019 nella Cappella Ducale, con una selezione di disegni originali di Leonardo Da Vinci, di suoi allievi e di altri artisti del Rinascimento; un percorso multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 2 maggio 2019 al 2 gennaio 2020, che rievocherà la Milano leonardesca; “Il meraviglioso mondo della natura prima e dopo Leonardo” e “La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e argento”, le due mostre in programma a Palazzo Reale, con tele dedicate alla natura, la prima, e una copia su arazzo del Cenacolo di Leonardo, la seconda.

Iniziative speciali

Tanti anche i progetti speciali. Dalle anteprime al Polo Museale Regionale della Lombardia alla “Leonardo da Vinci Parade”, l'iniziativa realizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, ricca di modelli storici, affreschi. Al palinsesto parteciperanno anche la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Palazzo Litta, l'Ippodromo di San Siro, la Fondazione Stelline e il Piccolo Teatro di Milano. In programma, poi, itinerari turistici studiati ad hoc per dare ai visitatori la possibilità di seguire le orme di Leonardo in giro per la città.