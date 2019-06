'Parole in corso', la super performance di Luca Cupani per il Nolo Fringe Festival

In occasione della serata finale di 'Nolo Fringe Festival', domenica 9 giugno alla Salumeria del Design si è esibito Luca Cupani nello spettacolo di stand up comedy 'Parole in corso'. Grazie al suo talento, l'attore comico ha dato vita a un coinvolgente monologo che ha divertito moltissimo gli spettatori del locale.

Tanti gli argomenti toccati attraverso un flusso di coscienza libero, dalle notizie di cronaca alle abitudini degli italiani all'estero, dalle difficoltà della burocrazia italiana all'esperienze con il sesso. Diretto da Carlo Turati, Cupani ha dato prova di grandi capacità comiche, riuscendo ad affrontare anche temi tabù come la morte e il lutto, sempre scatenando le risate del pubblico, grazie a una punta di 'dark humour'.

L'artista

Attore e comico italiano, Cupani si è esibito in diversi festival e comedy clubs di tutto il mondo. Dal 2014 ogni anno porta a Edimburgo un nuovo monologo. Nel 2015, invece, è stato premiato durante il Fringe di Edimburgo grazie allo spettacolo 'Still Falling'. In Italia è noto per aver partecipato alla selezione di Italian Stand-Up di Zelig.

Emigrato a Londra, "cattolico praticante e ipocondriaco osservante", come si definisce lui stesso, in 'Parole in corso' Cupani ha raccontato a ruota libera il mondo attraverso i suoi occhi. La sua visione è costantemente accompagnata da un innato senso di colpa e da un umore nero sempre gentile.