Ostello milanese premiato come il migliore al mondo: a due passi dalla stazione | Le foto

Si trova a Milano il miglior ostello del mondo. E' "Ostello Bello Grande" in via Roberto Lepetit, a due passi dalla Stazione Centrale, fratello 'minore' dell'originale struttura ricettiva di via Medici, "Ostello Bello". Lo ha decretato la quindicesima edizione del Hostel World Awards, un vero e proprio Oscar per la categoria.

"Ostello Bello", già premiato in passato, adesso è stato scelto come il più popolare di Milano, nonché il quinto migliore al mondo tra i piccoli, quelli con meno di settantacinque posti letto.

A darne notizia è proprio lo staff dell'azienda, con un post ironico sui social: "Campioni del mondo". Una definizione non del tutto sbagliata per loro. La società, infatti, da tempo ha puntato su il Myanmar per espandere la propria attività. E proprio la loro struttura locale, "Ostello Bello Bagan", è stata scelta come la migliore del paese asiatico.

"Ostello Bello Grande" è arrivato come primonella categoria "Best Large", quelli che hanno posti letto tra i centocinquantuno e i trecento. Un successo tutto milanese che, a giudicare dai feedback dei clienti sui forum, è proprio meritato.

