Un albero per Pannella, strade per Pasternak e la Aleramo vicino a Fondazione Feltrinelli

Boris Pasternak, Sibilla Aleramo e Marco Pannella. Sono questi i nomi che presto avranno un ricordo tangibile nella città di Milano. I primi due nei pressi della sede di Fondazione Feltrinelli, a Porta Volta; lo statista radicale nelle vicinanze di San Vittore.

"Il Dottor Zivago", l'unico romanzo di Pasternak, venne pubblicato proprio da Feltrinelli, in anteprima mondiale, nel 1957. L'opera valse il Nobel, l'anno successivo, al grande scrittore russo, osteggiato però in patria dove il romanzo venne dato alle stampe soltanto nel 1988. Evidente quindi il forte legame con la città di Milano, sede anche allora delle edizioni Feltrinelli. A Pasternak sarà intitolata una "passeggiata" lungo i Bastioni di Porta Garibaldi, limitrofi alla Fondazione Feltrinelli.

Sibilla Aleramo, poetessa e scrittrice, fu legatissima a Milano, città nella quale visse l'infanzia e in cui tornò, più adulta, imponendosi subito nella vita intellettuale della città, frequentando gli ambienti socialisti (conobbe Filippo Turati e Anna Kuliscioff) e progressisti (Alessandrina Ravizza, Ada Negri, Maria Montessori e altri) e incomincando sotto la Madonnina la sua attività femminista. A lei sarà dedicato un largo, sempre attorno alla Fondazione Feltrinelli.

Quanto a Marco Pannella, è morto soltanto a maggio 2016 e la linea della giunta Sala è quella di rispettare, senza eccezioni, il tempo di dieci anni dal decesso per dedicare luoghi o strade a qualcuno. Non è quindi stato possibile dedicargli i giardini di piazzale Aquileia, di fronte al carcere di San Vittore, richiesta che era stata avanzata dai militanti del Partito Radicale Transnazionale (nel frattempo in rotta, a livello nazionale e locale, con Radicali Italiani, il movimento di Emma Bonino che ha promosso nel 2016 la candidatura a sindaco di Marco Cappato). L'alternativa proposta è un ginkgo biloba piantato apposta nel giardino di piazzale Aquileia. Per ora contrario il centrodestra nel Municipio 1.