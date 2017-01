Piano City torna nel 2017: come iscriversi e come ospitare un concerto

Iniziano i preparativi per la sesta edizione di Piano City, la "tre giorni" dedicata al pianoforte che coinvolgerà, come sempre, tutta la città il 19, 20 e 21 maggio 2017. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio, poi la "palla" passa agli organizzatori della rassegna. E' possibile candidarsi sia per suonare sia per ospitare un concerto in casa propria, in un cortile o spazio condominiale oppure in uno spazio culturale, espositivo o scolastico. I pianisti che dispongono già di uno spazio per suonare possono proporre contemporaneamente sé stessi e lo spazio.

La candidatura dei pianisti sarà valutata da una direzione artistica, mentre l'unica condizione per ospitare concerti in una casa privata è che sia già presente un pianoforte.

Nel 2016 Piano City ha presentato 420 concerti coinvolgendo più di 250 musicisti e un pubblico di 90 mila persone complessive. La rassegna viene sempre aperta da un pianista di fama internazionale: nel 2016 è stata la volta di Michael Nyman. L'obiettivo di Piano City è quello di portare il pianoforte e la musica al centro della vita cittadina, con una rete di partecipazione che coinvolge artisti, cittadini, aziende, istituzioni, scuole e mass media. Con Piano City il palcoscenico è la città intera, soprattutto nei suoi luoghi insoliti: parchi, case private, cortili ma anche tram o battelli.