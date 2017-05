Il Piccolo Teatro compie 70 anni: al via i festeggiamenti

Il Piccolo Teatro compie settant'anni e li festeggia aprendosi alla città, con una videoinstallazione, un libro e una mostra fotografica per le vie del centro di Milano. I festeggiamenti sono incominciati sabato 6 maggio con l'inaugurazione dell'iniziativa, denominata "La ricerca della bellezza".

La mostra si snoda lungo via Dante, da piazza Cordusio a largo Cairoli, e comprende cinquanta gigantografie degli spettacoli ospitati dal Piccolo dal 1947 ad oggi. E continua nel Chiostro Nina Vinchi di via Rovello, dove sono esposte grandi immagini del pubblico del Piccolo, per concludersi in RovelloDue, dove viene tracciato un percorso trasversale all'interno della storia del Piccolo.

Il volume fotografico raccoglie spettacoli e interpreti visti da Giulio Giorello in collaborazione con gli Archivi del Piccolo ed è stato edito da Corraini Edizioni. Prevista anche l'emissione di un francobollo speciale commemorativo del 70esimo.

Le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 giugno. Fino al 28 maggio in scena "Arlecchino servitore di due padroni", forse lo spettacolo per il quale il Piccolo è maggiormente noto, con Ferruccio Soleri che dal 1960 ne interpreta il protagonista: l'Arlecchino firmato da Giorgio Strehler è andato in tournée in tutto il mondo. All'Arlecchino e a Soleri sono riservati appuntamenti speciali: un documentario di Rai Cultura, una video installazione all'Ottagono e due recite speciali, al carcere minorile Beccaria (31 maggio, ore 20.30) e all'Anfiteatro Martesana (30 maggio, ore 16), entrambe ad ingresso libero.

La storia del Piccolo