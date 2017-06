È a Milano la migliore università d’Italia

La migliore università d’Italia è a Milano. A stabilirlo è il Qs World University Rankings, la classifica che ogni anno “ordina” le università di tutto il mondo in base ad alcuni parametri fissi, tra cui reputazione accademica, apprezzamento dei datori di lavori e dei “cacciatori di teste” e tasso di internazionalizzazione.

La palma di migliore d’Italia va al Politecnico di Milano, che nella graduatoria generale si piazza al 170esimo posto, guadagnando ben tredici posizioni rispetto all’anno precedente. A far fare il salto di qualità al PoliMi è l’indicatore che misura il parere di chi è in cerca di persone da assumere: per “employer reputation”, infatti, l’ateneo di piazza Leonardo da Vinci è addirittura cinquantatreesimo nel mondo.

Meglio ancora, per questo parametro, fa la Bocconi, che è trentesima, anche se poi resta fuori dai primi duecento posti della classifica generale. Classifica generale che è invece comandata dal Massachusetts Institute of Technology, Stanford e Harvard.

Tra le prime duecento, entrano anche altre tre italiane: l'università di Bologna - 188esima al mondo - e la scuola superiore Sant'Anna Pisa e la scuola Normale superiore, entrambe al 192esimo. Risultato discreto, invece, per la Statale, che sale al 325esimo posto dal 370esimo dello scorso anno.

