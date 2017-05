Piano City: grande sorpresa per il concerto improvvisato del poliziotto pianista | Foto

In occasione dell'evento "Piano Milano City" tenutosi in questi giorni in città, il Commissariato Centro sito in "Palazzo Castani" ha aperto le porte al pubblico per visite guidate.

Tanti i partecipanti che hanno colto l'occasione per visitare Piazza San Sepolcro e lo storico Palazzo.

A sorpresa domenica pomeriggio c'è stata anche un'esibizione musicale di un poliziotto/pianista che ha coinvolto una moltitudine di gente presente in piazza. Molte le persone stupite, tra questi anche il pianista svizzero Silvan Zingg che ha scattato un selfie con il poliziotto.