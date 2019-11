Scala, le prossime "Prime" saranno con Otello e Macbeth

La Prima della Scala del 7 dicembre 2020 sarà con l'opera lirica Otello, mentre nel 2021 sarà la volta del Macbeth, entrambe di Giuseppe Verdi. Ad annunciarlo è stato Alexander Pereira, sovrintendente uscente, nell'ambito di un incontro al carcere di San Vittore con i detenuti. L'incontro è inserito nel palinsesto Prima Diffusa, in vista della rappresentazione della Tosca di Giacomo Puccini per il prossimo 7 dicembre.

La conferma definitiva arriverà però da Dominique Meyer, il sovrintendente in arrivo, ma non dovrebbero esserci sorprese in merito. Meyer arriverà alla Scala all'inizio di marzo, mentre Pereira a dicembre inizierà a guidare il Maggio Fiorentino.

Quanto a Meyer, ha fatto sapere che gli piacerebbe un giorno riuscire a portare nuovamente Riccardo Muti a dirigere l'orchestra scaligera. Muti è già atteso il 22 gennaio per un concerto della Chicago Symphony Orchestra nell'ambito di una tournée europea.