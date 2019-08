Restaurato il mosaico di Sant'Ambrogio: sarà visitabile da metà agosto

L'assessore alla cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli ha visitato la cupola del Sacello di San Vittore in Ciel d'oro, nella Basilica di Sant'Ambrogio, di cui recentemente è stato restaurato il mosaico. "Un restauro importante per i lombardi e per i cittadini milanesi, perché si tratta di restituire alla comunità milanese e lombarda un patrimonio di inestimabile valore", ha commentato Galli in presenza della sovrintendente Antonella Ranaldi e del responsabile Beni Culturali della Diocesi di Milano Carlo Capponi, oltre al direttore lavori Giorgio Ripa e alla restauratrice Claudia Tedeschi.

"Regione Lombardia ci ha creduto - ha ricordato l'assessore - ed è intervenuta in modo significativo, finanziando più della metà del costo complessivo dell'intervento". A questo intervento di restauro, che sarà visibile ai milanesi, ai lombardi e ai turisti da metà agosto, si affiancano quelli che verranno realizzati nei mosaici presenti nelle basiliche di Sant'Ambrogio e San Lorenzo.

Sono poi previsti interventi per migliorare l'accessibilità di San Vittore, con la realizzazione di percorsi per disabili motorii e la costruzione di un modello tattile del volto di Ambrogio per la fruizione da parte degli ipovedenti.