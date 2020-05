Milano, riapre il Museo Archeologico. Come accedere e tutte le norme anti Covid

Sabato 30 maggio il Museo Archeologico di Milano riaprirà i battenti, contestualmente all’apertura della mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino.

Il Museo sarà aperto solo nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 11 alle ore 18. Sarà consentito l’ingresso a 15 persone ogni 30 minuti, previa prenotazione e acquisto del biglietto sulla piattaforma dedicata. Tale orario e tali modalità di accesso saranno mantenuti, per il momento, fino al 21 giugno, secondo il piano sperimentale attuato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, elaborato sulla base delle linee guida del Comitato Tecnico Scientifico sulla riapertura dei musei.

Il Museo informa che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente dettata dall’attuale emergenza sanitaria, per poter accedere è necessario:

- Prenotare l’ingresso, anche se beneficiari di titoli gratuiti

- Pagare il ticket di ingresso al momento della prenotazione

- Presentarsi all’ingresso del museo con la prenotazione stampata o in formato digitale ed eventuale titolo che testimoni la gratuità

- Presentarsi puntuali rispetto all’orario di prenotazione e comunque con non più di 5 minuti d’anticipo (per evitare assembramenti)

L’accesso sarà consentito solo dopo aver verificato la temperatura corporea, qualora questa risultasse superiore a 37,5 ° non sarà consentito accedere agli spazi museali.

Sarà inoltre necessario indossare la mascherina per tutto il tempo della visita.

Si indicano inoltre i seguenti atteggiamenti da seguire:

- Sanificare le mani con le apposite colonnine con soluzioni igienizzanti poste all’ingresso del museo

- Rispettare le indicazioni di accesso e di uscita dal museo

- Seguire le indicazioni del percorso unidirezionale e tutte le indicazioni presenti relative al distanziamento sociale

- Rispettare tutte le indicazioni del personale di sala

- Gettare eventuali DPI esclusivamente nei cestini di raccolta specifici collocati nei servizi igienici.