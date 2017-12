Milano, la Bicocca mette in mostra i ricercatori che non "scappano" dall'Italia: ecco i loro volti

Un modo per raccontare le loro storie, le loro vite. E un modo per dire, far vedere, che anche a Milano, anche in Italia, si può vivere facendo ricerca.

Sono "Cervelli permanenti", questo il nome dell'evento, quelli che l'università Bicocca ha deciso di mettere in mostra. L'ateneo ha infatti organizzato nell'edificio U6 un percorso fotografico per raccontare ai visitatori quello che si fa nelle "segrete stanze" e per far vedere a tutti i volti di chi ce l'ha fatta.

In mostra ci saranno le foto - scattate da Marco Pittaluga - di quattordici ricercatori, in in rappresentanza di tutti i dipartimenti dell’Ateneo. Il viaggio fotografico - racconta proprio la Bicocca - "vuole raccontare l’importanza della ricerca scientifica, mostrandone i lati più suggestivi e inediti. A partire dai luoghi dove si svolge".

Il progetto, ammette l'ateneo, è però anche una provocazione, "per creare interesse e attenzione verso chi in Italia della ricerca scientifica ha fatto il suo lavoro", senza dover lasciare il Paese per cercare fortuna altrove.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperto fino al 9 febbraio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.