Milano, la nuova "Prima" della Scala: il teatro meneghino riapre dopo 133 giorni di stop

Su il sipario. La Scala di Milano ha riaperto le proprie porte lunedì sera con la propria specialissima "Prima", con il teatro meneghino che ha ospitato il primo evento dopo 133 giorni di stop a causa dell'emergenza coronavirus. Ad assistere alle arie dell'Andrea Chenier, del Don Carlo, de La Traviata e del Rigoletto 600 persone - numero massimo consentito -, con distanziamento, mascherine obbligatorie e misurazione della temperatura all'ingresso.

Ad accogliere gli ospiti il sovrintendente del Piermarini, Dominique Meyer, che poco dopo le 19 si è fermato all'ingresso per dare a tutti il benvenuto. "L'ultima volta che sono venuto qui è stato per annunciare che chiudevano le porte al pubblico: è stato un dolore per tutti, non sapevamo che saremmo restati chiusi per quattro mesi - ha detto -. Stasera sono uscito per ritrovare il pubblico".

In sala tante autorità. In prima fila c'era il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, che su Facebook ha esultato: "Finalmente riparte il tempio della lirica italiana. Il Teatro alla Scala di Milano questa sera ha riaperto con un evento speciale, ho voluto esserci". Presente anche l'assessore al welfare lombardo, Giulio Gallera: "Solo 600 spettatori, rigida applicazione delle regole di distanziamento ma nel tempio mondiale della musica torna la musica e con la Scala riparte Milano, una grande emozione", il suo commento. Allo spettacolo ha assistito anche il sindaco di Milano, Beppe Sala.

A concludere il concerto un omaggio al maestro Ennio Morricone venuto a mancare la scorsa notte, con un brano tratto da 'Nuovo cinema Paradiso' suonato da Beatrice Rana al pianoforte e Micha Mainsky al violoncello.

Foto - Fontana alla Scala