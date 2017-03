Scientology: la chiesa di Milano proclamata "campione del mondo" per la settima volta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano - 13 marzo 2017. La chiesa di Scientology di viale Fulvio Testi si unisce ai festeggiamenti dell'anniversario della nascita di L. Ron Hubbard in Florida (USA), e porta a Milano la settima coppa, simbolo del primo posto sul gioco dell'espansione creato dal fondatore di Scientology, lo scrittore e filosofo statunitense L. Ron Hubbard. La Chiesa di Scientology è presente nella città meneghina sin dagli anni Settanta, ma è solo con l'inaugurazione della nuova sede avvenuta lo scorso 31 ottobre 2015 di fronte ad oltre 8.000 fedeli che diventa "una chiesa ideale di Scientology". L'evento di conferimento del premio è avvenuto a Clearwater, in Florida di fronte a migliaia di scientologist di oltre 60 nazioni. (Nella foto in basso a sinistra). Ciò che è stata la sede della Phillips, con i suoi 11.000 metri quadri, ora ospita ufficialmente non solo la chiesa di Scientology più grande, ma anche quella più in espansione al mondo. "Questa vittoria è più speciale delle altre - affermano i due direttori della chiesa di scientology di Milano - Adesso siamo 'ideali' e l'espansione è esponenziale. I nostri standard di qualità ci permettono di applicare la tecnologia spirituale di Scientology e vivere la nostra religione in ogni aspetto, così come formulata da L. Ron Hubbard." In Italia le celebrazioni dell'anniversario prevedono eventi nel fine settimana nella capitale presso la chiesa di via della Maglianella inaugurata nel 2009 di fronte a oltre 6.000 scientologist, ma anche a Monza, Novara, Torino, Pordenone, Verona, Brescia, Firenze, Catania, Cagliari e presso la Chiesa di Scientology di Padova - nella ex dimora nobiliare che si trova all'Arcella, già nota come villa Francesconi Lanza. La ricorrenza del 13 marzo è stata una splendida occasione per ripercorrere la vita di Lafayette Ronald Hubbard, tanto intensa quanto non semplice da raccontare perché. L'ultima biografia è una vera e propria enciclopedia di 16 volumi (La Serie di L. Ron Hubbard, New Era Publications, Copenaghen, 2012). Il piccolo Ron nasce il 13 marzo 1911 negli Stati Uniti medio occidentali - nello stato del Nebraska. Prima Boy Scout poi uomo d'avventura, esploratore, filosofo e poco più che ventenne già scrittore professionista. Nella seconda guerra mondiale è ufficiale della Marina… A Clearwater sono state presentate delle testimonianze video di persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo proprio durante la seconda guerra mondiale. In sintesi, come riportato dall'istituto di istruzione e ricerca Smithsonian: "Uno dei 100 americani più influenti di tutti i tempi". "Ci sono solo due criteri - ha osservato un giorno L. Ron Hubbard - per giudicare se una vita sia stata degna di essere vissuta: una persona è riuscita a realizzare i propri fini? E la gente è contenta che quella persona sia vissuta?" Nel 1986, anno della sua dipartita, a testimonianza del primo punto abbiamo l'intero corpus delle sue opere, inclusi più di diecimila lavori scritti e tremila conferenze registrate di Dianetics e Scientology. A riprova del secondo punto ci sono le centinaia di milioni di persone le cui vite sono palesemente migliorate grazie al fatto che L. Ron Hubbard sia vissuto. "L. Ron Hubbard si schiera contro i mali della società che individua nell'analfabetismo, nella droga, nel degrado morale e nel serpeggiante materialismo che fu già capace di ridurre l'uomo allo stadio animale, senza anima e dignità - afferma Renato Ongania, direttore dell'ufficio relazioni pubbliche personali di L. Ron Hubbard per l'Italia - l'eredità del suo pensiero e la sua influenza prendono forma nei programmi di riforma sociale proprio in quei campi della conoscenza e del sapere oggetto della sua ricerca e a cui ha dedicato gran parte della propria vita". Trailer della vita di L. Ron Hubbard: www.lronhubbard.it