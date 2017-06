Scuole aperte anche in estate e di pomeriggio: spazio a sport, musica e innovazione digitale

Scuole aperte anche d’estate e di pomeriggio. Milano raccoglie la “sfida” lanciata dal ministero dell’Istruzione e piazza 122 istituti nella graduatoria finale di “La scuola al centro”, l’iniziativa del Miur per - spiega lo stesso dicastero - “favorire il potenziamento dell’offerta formativa delle scuole, contrastare la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale”.

Così, 122 scuole tra Milano e provincia - alcune già da questa estate, altre dall’inizio del prossimo anno scolastico - resteranno aperte durante i mesi estivi o durante il pomeriggio oltre il classico orario delle lezioni.

I corsi “extra”, già sperimentati proprio a Milano lo scorso anno, dovranno essere su sport, musica, lingue, teatro e innovazione digitale. E ancora: arte, scrittura creativa, educazione motoria.

Qui tutte le 122 scuole di Milano che partecipano a “La scuola al centro”

“La scuola al centro è stato un bando molto innovativo, lanciato dal precedente governo per rafforzare la scuola quale punto di riferimento delle comunità territoriali, a partire naturalmente dalle ragazze e dai ragazzi e dalle loro famiglie, che in molti progetti saranno protagoniste attive della realizzazione delle attività proposte – ha sottolineato la ministra, Valeria Fedeli -. Grazie al bando avremo un primo importante potenziamento dell’offerta in orario extra scolastico, con una attenzione significativa allo sport. Una scuola sempre più capace di rispondere alle sfide educative presenti e future, una scuola - ha concluso - davvero di tutte e tutti, strumento di mobilità sociale e spazio di innovazione”.

Ogni scuola, al momento della partecipazione al bando, ha già chiarito se le aperture extra avverranno d’estate o di pomeriggio e naturalmente saranno gli stessi istituti a fornire ai propri studenti tutte le informazioni necessarie sui laboratori extra.