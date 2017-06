Seno in bella vista per amore del "PoliMi": le studentesse (ri)lanciano la sfida alle colleghe

Il campo di battaglia è lo stesso: Facebook. Le “armi” anche: fotografie, selfie e hashtag.

Tornano a sfidarsi come mamma le ha fatte, o quasi, le studentesse delle università di Milano, che già lo scorso gennaio - poi la competizione si era allargata anche agli studenti - si erano fronteggiate a colpi di “#Escile”, “I love Bocconi”, “UniMi” e “PoliMi” scritti su seni e glutei.

Ad aprire nuovamente le contese, un paio di giorni fa, è stato il Politecnico di Milano. Non il PoliMi ufficiale, naturalmente, ma la pagina Facebook “Spotted” degli studenti: una bacheca dove ragazze e ragazzi del Poli si scambiano consigli e, soprattutto, vanno alla ricerca di qualche misterioso o misteriosa collega incontrati in giro per l’università.

Così, il 20 giugno è apparsa la foto di una ragazza con la maglietta “un po’” sollevata sul seno, che regge un pennarello, e il commento: “Quando devi portarti la penna in giro ma non hai voglia di usare l'astuccio”. Ancora qualche ora e la sfida è stata dichiarata apertamente: una foto molto molto simile alla prima - al posto del pennarello c’è una matita del Politecnico - e gli hashtag di tutte le altre università milanesi, come a volerle chiamare in causa.

L’ultima foto - per ora - postata dal gruppo Spotted PoliMi è ancora più eloquente: una ragazza senza maglia e un badge del Poli a fare capolino sotto un seno. Quindi, immancabili, i nomi delle altre università, come a volere - di nuovo - provocare la risposta di qualcuno, proprio come era successo a gennaio con il tormentone “Escile” e la sfida a colpi di seni e glutei tra gli atei milanesi.

E in effetti il commento che raccoglie più like è abbastanza eloquente: “Ottima idea gli hashtag per provare ad innescare una guerra come l'anno scorso. Noi aspettiamo qui con ansia”. Una nuova sfida sembra essere partita.