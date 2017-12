Sold out anche a Milano per Alis Christmas Gala

Il Teatro della Luna di Milano accoglie quello che è diventato in questa tournée lo show dei record, con sold out a ripetizione a Bologna (Teatro Il Celebrazioni) e Padova (Gran Teatro Geox).



“Un successo oltre le nostre attese, teatro pieno per tutti gli spettacoli programmati, un affetto per i nostri artisti e un entusiasmo per lo spettacolo che ci riempie di soddisfazione e ci ricambia dell’impegno e del lungo lavoro”. Parole di Gianpiero Garelli, Show Director e Autore di ALIS, lo show con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e dal mondo del Nouveau Cirque, presentato da Le Cirque World’s Top Performers, che aggiunge: “Abbiamo deciso di posticipare il tour in Europa che stavamo definendo, per le nuove richieste da altre città italiane e ci è sembrato giusto restare anche nel 2018”.



Dopo il debutto del 23 dicembre senza nemmeno un posto libero, ALIS CHRISTMAS GALA torna in scena al teatro della Luna il 26 dicembre e fino al 31. Per informazioni e disponibilità dei biglietti si consiglia di affrettarsi: www.alisticket.it. Poi sarà la volta di Firenze al Teatro Obihall, dal 4 al 7 gennaio, per il gran finale di questo tour.



“E’ un momento importante della nostra storia di artisti e di questa produzione unica al mondo – ha detto Onofrio Colucci, Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia in scena – Il nostro progetto è evoluto da ogni punto di vista, sono passati quasi 2 anni e continuiamo a crescere per qualità e livello. Prima nel tendone, poi nelle arene dei palazzetti e anche all’aperto, e adesso a teatro. Un’esperienza ed un percorso entusiasmanti. Possiamo andare in scena in qualsiasi situazione e mi piace pensare che forse, tra qualche anno, si parlerà di nuovo circo contemporaneo all’italiana, che è quello che stiamo facendo con Le Cirque Wolrd’s Top Performers. L’Italia ha grande savoir faire, creatività ed energia, soprattutto nei momenti critici, ha la capacità di andare avanti sempre trovando soluzioni e idee. Per questo dico che è il Paese delle Meraviglie, proprio come la fiaba di Alice alla quale s’ispira il nostro show”.



Il programma degli spettacoli:



TEATRO DELLA LUNA - MILANO

Sabato 23 dicembre ore 21.00

Martedì 26 dicembre ore 15.00 e ore 18.00

Mercoledì 27 dicembre ore 21.00

Giovedì 28 dicembre ore 21.00

Venerdì 29 dicembre ore 21.00

Sabato 30 dicembre ore 18.00

Domenica 31 dicembre ore 18.00 e ore 21.45



TEATRO OBIHALL – FIRENZE

Giovedì 4 gennaio, ore 20.30.

Venerdì 5 gennaio, ore 20,30.

Sabato 6 gennaio, ore 20.30

Domenica 7 gennaio, ore 11.00 e 16.00