Milano, il teatro Menotti rischia di chiudere e diventare un parcheggio: "Aiutateci a salvarlo"

Una raccolta fondi per cercare di salvare il teatro. È quanto ha lanciato la compagnia Tieffe Teatro che dal 2010 gestisce il Teatro Menotti, attualmente a rischio chiusura e con lo spettro che palco e sipario vengano smantellati. I proprietari della struttura di via Ciro Menotti, infatti, vorrebbero vendere l'immobile e il teatro potrebbe essere rimpiazzato con un parcheggio. "Noi non possiamo permettere che questo avvenga e non lo permetteremo, ma la salvezza del teatro richiede inevitabilmente il suo acquisto" spiegano dalla compagnia Tieffe.



E proprio da qui è nata l'idea di una campagna di crowfunding sulla piattaforma Eppela. Campagna che è sostenuta da volti noti come Vincenzo Salemme e Claudio Bisio. Per salvare la struttura servono un milione e 700 mila euro, ma il primo passo (necessario per accendere un mutuo ipotecario) sono 300mila euro; 200mila sono già arrivati da istituzioni ed enti del territorio, ma Tieffe vorrebbe completare la cifra grazie alle donazioni. In meno di 24ore sono stati raccolti quasi 18mila euro, ma l'obiettivo è raggiungere i 50mila nel prossimo mese.