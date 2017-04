Tempo di Libri, 70 mila visitatori. Ma il "Fuori Salone" è deludente

Terminato il salone del libro ("Tempo di Libri", alla prima edizione alla Fiera di Rho) e terminato anche il "Fuori Salone del Libro", una manifestazione diffusa in città sul modello del Fuori Salone del Mobile e del Design, è tempo di bilanci. E il risultato non è tutto rose e fiori. Tanto che Giuseppe Sala, sindaco di Milano, nell'assicurare che ci sarà anche l'edizione 2018, promette che il programma sarà affinato per correggere gli errori e attirare un maggior numero di persone.

Le presenze a Rho sono state circa 70 mila, ma l'impressione è che non abbia sfondato soprattutto il Fuori Salone, i cui eventi erano soltanto serali per non entrare in diretta concorrenza con la fiera. Filippo Del Corno, assessore alla cultura, non è comunque insoddisfatto e cita alcuni successi come le letture ad alta voce alla Biblioteca Sormani (con anche 400 spettatori) o l'iniziativa "book in bike", che prevedeva la consegna di libri a domicilio con le biciclette del BikeMi ad opera di studenti.

A tutti è parso che le date scelte non fossero particolarmente felici, ma non si poteva fare altrimenti perché occorreva adeguarsi al calendario della Fiera di Rho. Quasi certamente, però, nel 2018 saranno diverse, anche se sempre primaverili. E poi occorrerà un maggiore lavoro di promozione e di coordinamento, sia con la Fiera sia con la città in generale. Per il Fuori Salone del Mobile e del Design, d'altra parte, è coinvolta l'intera città, ci sono totem visibili ovunque, c'è un lavoro di comunicazione "a monte".

Anche commercianti e albergatori chiedono di più: per i primi, l'indotto ricavato da Tempo di Libri è stato tutto sommato deludente, mentre i secondi notano che le camere hanno avuto un tasso di occupazione intorno al 50% scarso nel fine settimana, non distante dal dato medio.