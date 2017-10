Torre Hadid, migliaia per visitarla: fila di oltre un km, ore di coda

«Ore e ore di coda, come ad Expo 2015». E' questo il paragone più diffuso tra chi - dalla mattinata di domenica 15 ottobre - è in attesa di entrare nella Torre Hadid (Generali) di City Life, visitabile per la prima volta in occasione della Giornata del Fai dell'autunno 2017. Per la cronaca, si sale fino al 19esimo piano.

Le persone che attendono di entrare nella torre formano una serpentina lunga oltre un chilometro. Si stimano anche cinque ore di coda per chi si è messo in fila verso mezzogiorno.

Il grattacielo "storto" è senza alcun dubbio l'attrazione più richiesta almeno a Milano. Merito della bellezza architettonica della creazione della (recentemente scomparsa) Zaha Hadid, archistar internazionale, fin da quando era ancora in costruzione e i milanesi ne ammiravano la forma perfetta nella sua originalità.

La torre è stata presa in affitto da Generali e verrà utilizzata per gli uffici della compagnia assicurativa nel corso del 2018. Non è ancora ultimata, ma mancano davvero solo pochi "ritocchi". Consta di 44 piani di cui 39 destinati ad uffici ed una capienza massima di 3.200 persone. L'altezza è di 175 metri, leggermente ridotta rispetto ai 190 del progetto iniziale. E' uno dei primi progetti di torre in torsione interamente in calcestruzzo. La torsione è più accentuata alla base e si riduce con l'altezza fino a raggiungere la verticalità in sommità.